‘’Il y a deux menaces qui guettent la Guinée’’ dit l’Ambassadeur des Etats-Unis

En conférence de presse, l’Ambassadeur des Etats-Unis en Guinée dit tout sur la situation sociopolitique de notre pays. Dennis Hankin, qui était face aux journalistes vendredi parle des menaces dont le pays de « Koro » est exposé : menace terroriste et celle du cartel de la drogue :

« Il y a deux menaces qui viennent de l’extérieur. La menace d’extrémisme et du terrorisme et la menace des groupes criminels de drogue qui passent par la Guinée. L’entrée principale, c’est la Guinée Bissau. Mais aussi, nous savons que la drogue entre et passe par la Guinée. Même si les gens ne l’utilisent pas, mais la menace de la drogue peut être source de corruption de la police et de la justice. Il y a toujours des risques quand la drogue passe par un pays », a fait remarquer le diplomate Américain.

Si l’ambassadeur des Etats-Unis a salué quelques avancées dans la gouvernance Condé, notamment la reforme du secteur de la défense et de sécurité, il dénonce tout de même l’impunité et la corruption qui gangrènent l’administration guinéenne.

Parlant des perspectives de croissance économique de la Guinée, Dennis Hankin, reste pessimiste. Pour le diplomate Américain, il faut surtout accentuer la lutte contre la corruption, car, estime-t-il, ‘’la Guinée ne sera pas le Singapour dans 5 ans. Je souhaite que le pays avance mieux dans cette lutte dans les prochaines années’’, a-t-il fait remarquer.

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com