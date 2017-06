Voyages intempestifs de Condé : ce que recommande Ousmane Kaba

Les voyages intempestifs d’Alpha Condé font encore jaser. Tant du côté de la mouvance qu’au niveau de l’opposition. Sydia Touré fut agacé par la gouvernance dans les airs de la Guinée : « On n’a pas élu Alpha Condé pour aller aux Etats Unis. On l’a élu pour régler les problèmes de la Guinée. Nous avons tous les jours des preuves sur l’incapacité de ce gouvernement à pouvoir gérer quoique ce soit. L’incapacité vient du leadership médiocre que nous avons dans notre pays. »

A sa suite, Ousmane Bangoura de l’UFDG, ancien du PUP qui monte au créneau. Pour lui, ce sont des voyages qui apportent peu ou pas du tout des retombées profitables aux Guinéens. « Il n’a confiance en personne et il concentre tout à son niveau », regrette-t-il. Malmené de part et d’autre, le RPG tente de rassurer : «Certaines personnes pensent que le chef de l’État voyage pour voyager seulement, elles ne mesurent même pas la portée politique, économique et diplomatique qui est liée aux voyages du président de la République. »

Mais les Guinéens ne sont plus dupes. Même si Tibou Kamara tente de dissimuler : «Le Président Alpha Condé est l’un des rares chefs d’Etat à ne pas disposer d’un avion personnel dans une flotte présidentielle à sa guise. Deuxièmement, les avions qu’il utilise ne sont pas réputés les plus chers dans la gamme de location des avions. Il pousse la retenue, la sobriété, si loin que c’est l’un des rares chefs d’Etat, sans tenir compte des conditions de sécurité et de confort habituellement requises, à habiter dans des hôtels qu’on pourrait qualifier d’ordinaires, comparés aux palaces dans lesquels la plupart des chefs d’Etat africains descendent lorsqu’ils sont en déplacement à l’étranger. »

Quoiqu’il en soit, l’ex allié du RPG, le Dr Ousmane Kaba du PADES recommande au voyageur de Sékhoutouréya de bien ménager sa monture. Pour lui, les voyages d’Alpha Condé doivent être préparés avec ce qu’il appelle « études de faisabilité ». En attendant, tranche-t-il, « Ce n’est pas le cas ».

Jeanne Fofana, Kababachir.com