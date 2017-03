Les voitures à vitre teinté prolifère à Conakry 

L’histoire ressente des sexes tape qui a ébranlé la Guinée selon certains citoyens est à l’origine de cette situation.

Tous récemment les réseaux sociaux ont été inondés par des vidéos pornographique incriminant même certains hauts cadres de l’administration guinéenne et de certaines entreprises privées. Cette histoire qui continue encore à faire couler encre et salive a changé plus d’une habitude des hiboux de la cité.

Vitres teintés moins de prise d’autostoppeuses, discrétions maximum est de mises. Les grandes manitous se font de plus en plus moins visible dans les lieux publiques.

En attendant une décision interdisant ce phénomène, l’histoire de vitre fumée se propage comme une trainé de poudre à Conakry.

Houssainatou Diallo, Guineetv1