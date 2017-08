Voici pourquoi Siaka Barry a été débarqué

Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi Siaka Barry a été limogé ou plutôt a été appelé d’autres fonctions comme le dit le décret. Eh bien, selon des sources concordantes, Siaka Barry parraine un conglomérat d’associations de jeunes cadres qui pourraient bien renverser les visées politiques d’Alpha Condé quant à la hantise du 3è mandat.

Le ministre des Sports et du Patrimoine historique est ainsi accusé à tort ou à raison d’être à la tête de ces structures que des faiseurs de rois craignent vraiment. A côté de cette grave accusation, il se murmure que des sous ont été détournés au cours des Jeux de la Francophonie tenus à dans la capitale ivoirienne. De toute évidence, ce ministre-là est bien apprécié de sa génération. Pris comme le plus chanceux des ministres avec un football redoré, avec une culture embellie, avec un patrimoine historique réhabilité et avec des athlètes et autres sportifs médaillés. Cette performance affichée a fait de Siaka Barry, apolitique, une coqueluche des jeunes. Des jeunes qui n’ont eu de cesse de le soutenir.

Et Siaka de lui rendre hommage : « Aux jeunes de Guinée, vous qui m’avez soutenu durant ces 20 mois dans notre belle aventure de renaissance culturelle et sportive, je vous dis que le combat continue contre vents et marées et cela même en dehors d’un gouvernement. Merci à la jeunesse combattante de Guinée pour ces beaux moments de collaboration et même de complicité que nous avons passés ensemble. Vous trouverez désormais en face de vous le simple citoyen Siaka Barry engagé plus que jamais dans le combat pour une jeunesse guinéenne épanouie, solidaire et révolutionnaire. »

Des RPGiste ont affiché carrément leur désapprobation au limogeage de ce ministre. Mais d’autres voient dans cette déclaration, une sorte de remobilisation de la troupe.

Soit ! Le 3è mandat ne passera tout de même pas.

Jeanne Fofana, Kababachir.com