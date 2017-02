Voici pourquoi le camp de Cellou est fâché contre Chantal Colle

S’exprimant au cours d’une émission d’une radio de la place, Chantal Colle, s’en est pris de nouveau à Cellou Dalein Diallo, leader de l’UFDG, la principale formation politique de l’opposition.

La présidente du groupe de médias (Chérie FM et TA TV) s’est attaqué ouvertement à Cellou Dalein Diallo :

« On ne peut pas passer près de 30 ans dans l’administration et se déclarer opposé à cette administration. Cellou à travaillé au moins vingt cinq (25) ans dans l’administration, et a été un tout puissant Ministre en Guinée avant de devenir plus tard Premier Ministre et débarqué pour faute lourde … Cellou est parti voir le Général Conté pour lui dire que ses parents « ethniques » lui ont demandé de s’engager en politique et de prendre la tête d’un parti et qu’il demande au Président de bénir pour lui … Quelques années après, j’entends que cet homme, par miracle, est le chef de file de l’opposition ».

En réaction, le parti de Cellou Dalein Diallo, à travers la cellule de communication, demande à Chantal Colle de faire la différence entre combattre une administration et combattre un adversaire politique.

« Vous êtes disposée à fanfaronner dans tous les sens pour assouvir votre désir égoïste et mercantile ; Dieu seul sait à quel prix ! Nous restons toutefois persuadés que vous essayez, pour une énième fois, de dissimuler les dus à l’État en contrepartie de cette débauche médiatique.

Dans l’espoir que cette petite réponse rehausse votre niveau de compréhension de la large frontière entre combattre une administration et combattre un adversaire politique. », conseille le parti de l’ancien Premier ministre



Mariam Diallo, www.kababachir.com