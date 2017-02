Visite du Roi Mohamed VI à Conakry : plusieurs accords et conventions signés entre la Guinée et le Maroc

Quelques semaines après le retour du Royaume du Maroc au sein de la grande famille de l’Union Africaine (UA) lors du 28e sommet de l’institution, le Roi Mohamed VI a entrepris depuis quelques jours une tournée continentale dans le but de raffermir les relations bi et multilatérales entre le Royaume et les pays de l’UA.

C’est dans ce cadre que le Guide du Royaume Chérifien a entamé ce Jeudi 23 Février, une visite de travail et d’amitié de 24 heures en République de Guinée. Cette première journée de la visite du Roi Mohamed VI est marquée par la signature de plusieurs conventions et accords entre les deux pays. À sa descente d’avion, le Roi Mohamed VI a été accueilli par une foule en liesse venue exprimer sa sympathie au souverain Chérifien.

Après l’accueil populaire, les deux Chefs d’État se sont dirigés au Palais Mohamed V d’où ils ont eu un «tête à tête» afin d’échanger sur l’état de la Coopération entre les deux pays, mais aussi sur certains sujets brûlants de l’actualité africaine. C’est à la suite donc de cet échange fructueux que le Président Alpha Condé, Président en exercice de l’Union Africaine, et son invité, le Roi Mohamed VI, se sont rendus dans la salle du palais Mohamed V pour assister à la signature des conventions et accords de coopération entre les deux pays.

Sachant que l’assainissement de la ville de Conakry constitue une forte volonté du Président Alpha Condé et de tout son Gouvernement, un projet en sera dédié. Aussi, au compte de la Ville de Conakry, un projet d’assainissement liquide a été présenté par Monsieur Ali Fassi Fihri, Directeur Général de l’Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau du Maroc (ONEE).

Cette présentation a été suivie par la signature d’une convention de Don relative au projet « Assainissement Liquide de la Ville de Conakry » entre les deux parties représentées respectivement par Madame Malado Kaba, Ministre de l’Economie et des Finances, pour la partie guinéenne et par Monsieur Mohamed Boussaid, Ministre de l’Economie et des Finances. Ensuite, un mémorandum d’entente en matière d’Assistance Technique a été signé entre les deux pays représentés par les deux Ministre en Charge de l’Economie et des Finances.

Sur la même lancée, une convention de coopération relative au projet d’assainissement liquide de la ville de Conakry a été signée entre les deux pays, représentés par les Ministres Louceny Camara, Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire de la Guinée, et par Monsieur Ali Fassi Fihri Directeur Général de l’Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau du Maroc (ONEE) pour le royaume Chérifien.

Sur le plan agricole, les deux pays entendent renforcer davantage leur partenariat. Ainsi, deux conventions et un accord de coopération ont été paraphés par les deux parties. Ce sont: la convention pour la réalisation d’un projet d’aménagement hydro-agricole d’une superficie comprise entre 200 à 300 ha, d’une convention pour la remise en place d’un projet d’agrégation de petits agriculteurs guinéens autour de la filière Maïs et d’un accord de fourniture de 100.000 tonnes d’engrais.

Pour clore la série de pactes de coopération entre les deux pays, une dernière convention relative à la mise à niveau de la Ville de Conakry a été signée entre le Maroc et la Guinée, représentés par Monsieur Louceny Camara, Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire de la Guinée, et son homologue du Maroc Monsieur Nabil Ben Abdallah, Ministre de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

En prenant la parole, le Président de la République Alpha Condé a rappelé que le Royaume du Maroc et la Guinée avaient signé 21 conventions lors de la première visite de sa majesté en Guinée. Celles-ci ont fait l’objet d’analyse minutieuse avant de se projeter vers de nouveaux objectifs.

Pour terminer, le Président de la République a tenu à exprimer toute sa gratitude et celle du peuple de Guinée au Roi Mohamed VI pour son implication personnelle dans l’établissement de liens de coopération étroits et pérennes au bénéfice des des populations.

La Cellule de Communication du Gouvernement