Violences à Boké : Le Gouvernement sort de son silence et menace de sévir

Alors que la tension reste toujours palpable dans la région de Boké, où plusieurs édifices publics et des symboles de l’Etat ont été détruits, des boutiques et magasins vandalisés par des manifestants en colère, qui réclament l’électricité, le Gouvernement guinéen sort de son silence et menace de sévir.

Dans un communiqué daté du 21 septembre, le gouvernement guinéen condamne avec fermeté les « agissements » et promet de réagir pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que les édifices publics. Lisez….

« Suite aux événements malheureux qui se déroulent depuis plusieurs jours dans la Préfecture de Boké, le Gouvernement tient à rappeler que le droit de manifestation, reconnu par la Constitution, est appliqué depuis plusieurs années sans restriction et dans le strict respect de la loi.

C’est donc avec consternation que le Gouvernement constate le déclenchement dans plusieurs localités de Boké, de mouvements caractérisés par des atteintes graves à la sécurité des personnes et de leurs biens, des attaques d’une rare violence des symboles et représentants de l’Etat, des destructions d’édifices publics et de biens de sociétés privées.

C’est ainsi qu’au titre des nombreuses violences recensées ces derniers jours à Boké, on peut noter :

1.Des attaques contre le personnel et les infrastructures de santé ;

2.Des attaques contre le personnel et les infrastructures des Forces de Défense et de Sécurité :

3.Des destructions d’édifices publiques et incendies d’infrastructures socio-économiques de base ;

4.Des attaques contre le personnel et les installations des sociétés privées ;

5.Des entraves à la circulation sur les voies publiques ;

6.Des tentatives de déboulonnage des rails des trains minéraliers ;

7.Des tentatives de sabotage des installations de fourniture d’eau potable aux populations ;

8.L’empêchement des camions citernes de ravitailler les centrales thermiques ;

9.La généralisation de la violence occasionnant des pertes en vies humaines et mettant en danger les paisibles populations locales et expatriés.

Au regard de ces agissements inacceptables, le Gouvernement tient à condamner avec fermeté ces actes qui s’inscrivent clairement en marge de la légalité.

Le Gouvernement assure les paisibles populations de ces localités que les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et la sécurisation effective des édifices publics et des infrastructures économiques.

Le Gouvernement tient à affirmer que si les revendications légitimes et exprimées par les voies légales continueront d’être examinées et traitées, les responsabilités seront également situées et les dispositions prises pour tous les cas d’actes illégaux.

Le Gouvernement tient à exprimer aux victimes sa compassion et invite les populations au calme et à la retenue. »

