Vers l’identification du successeur d’Alpha Condé

S’achemine-t-on vers l’identification du futur successeur d’Alpha Condé, à la tête du RPG ? Cette question hante bien des militants du parti au pouvoir. En effet, depuis l’annonce du congrès du parti, c’est le branle-bas d’un côté, des coups fourrés de l’autre.

Faisant certainement partie de ceux qui rêvent supplanter Alpha Condé, Damaro Camara tranche : « Le successeur du professeur n’est pas le débat. » Et pourtant, des tractations à l’interne sont déjà enclenchées depuis des lustres. Les caciques du RPG veulent d’un troisième mandat mais sans Alpha Condé et sans militants de la dernière heure. Les partis alliés tentent du surplace pour se faire voix. Un troisième groupe, plus silencieux guette la moindre faille pour tirer les marrons du feu.

En attendant, le RPG se restructure pour parer à toutes éventualités et faire intéresser les uns et les autres, afin d’éviter le chaos. C’est ainsi qu’il il y a un président, il y aura un vice-président, un deuxième vice-président et même un troisième vice-président« dans la mesure où quand on s’est dit, quand l’un n’est pas disponible que l’autre soit là. Donc ça veut dire que le parti est en train de réfléchir pas pour succéder à Alpha Condé mais pour succéder un président. C’est pourquoi, on a un premier vice-président et deuxième. C’est ça la structure de tout parti moderne et qui se veut pérenne », recadre Damaro Camara.

Jeanne Fofana, Kababachir.com