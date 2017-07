Urgent : L’artiste Mohamed Diallo, du groupe ‘’MAN UNDER’’ activement recherché

Alors qu’il fait l’objet des menaces de mort par des inconnus depuis la sortie de son dernier album, intitulé ‘’Alpha Condé dégage’’, l’artiste Mohamed Diallo, du groupe de rap ‘’MAN UNDER’’ est activement recherché par des éléments de la gendarmerie nationale. Le jeune rappeur aurait quitté le pays, d’après une source proche de sa famille. Une information qui reste à vérifier.

Toutefois, sa famille, restée sans nouvelle de lui depuis quelques jours s’inquiète de son sort. La même source rapporte à Kababachir.com qu’un membre de sa famille, en l’occurrence sa sœur aurait été arrêtée et détenue dans une prison de Conakry.

Nos multiples tentatives de joindre le Colonel Mamadou Alpha Barry, porte-parole de la gendarmerie nationale pour confirmer l’information sur cette arrestation sont restées vaines.

Le jeune Artiste venait à peine de rentrer d’une tournée en Guinée Bissau, Gambie et Sénégal, avec le groupe de Rap ‘’Y’en a marre’’, où il a eu des featuring avec d’autres artistes de la sous région.

Leader du groupe de rap ‘’MAN UNDER’’, Mohamed Diallo est un activiste engager à dénoncer la mal gouvernance, la corruption et la violation des droits de l’homme dans le pays. Il était l’un des initiateurs du mouvement »Tout Sauf Alpha » lors des élections présidentielles de 2015.

En 2013, il a été arrêté et torturé à cause d’un son qu’il venait de sortir au marché de disque dont le titre intitulé ‘’Coup d’Etat électoral’’ avait perturbé à l’époque le sommeil des autorités de Conakry.

Dans ces chansons, l’artiste dénonce les réalités du quotidien guinéen et dénonce le pouvoir du Président Alpha Condé.

Certains de ses sons mis au marché de disque guinéen, comme ‘’Alpha Condé dégage’’ ou bien ‘’Coup d’Etat électoral’’ continuent de cartonner à Conakry.

Voici les liens :

https://www.youtube.com/watch?v=J7bAna4f94Q&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=z50nMiaNNaE

https://www.youtube.com/watch?v=AThUvVUpubY

Au cours des dernières manifestations politiques à Conakry, Mohamed Diallo et son groupe étaient aux cotés des opposants et acteurs de la Société civile pour dénoncer la violation des droits de l’homme et la montée de l’insécurité dans le pays.

A noter que cette menace d’arrestation du jeune rappeur Mohamed Diallo, intervient au lendemain de l’arrestation du l’artiste reggaieman Elie Kamano qui a finalement été libéré.

Nous y reviendrons

Issiaga Camara, Kababachir.com

(224) 661 38 02 73