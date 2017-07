URGENT: Bantama et sa troupe préparent des loubards pour accuser l’opposition de violences et de dégâts matériels

Je m’exprime ici en français très facile pour une large compréhension…..

Décidément, Bantama est très remonté contre Mandian SIDIBE. Et, pour cause. Depuis que j’ai dénoncé, hier jeudi, la réunion secrète que Bantama et sa troupe devaient tenir ce vendredi à la salle de conférence de l’ancien Ministère Délégué des Guinéens de l’Étranger, le Conseiller-troubadour d’Alpha Condé a délocalisé cette réunion qui s’est finalement tenue dans un lieu très secret que nous taisons volontairement.

Pire, Bantama a également réduit le nombre de participants, en ne retenant que ceux qui inspirent sa confiance. Il ne s’est pas arrêté là. Il est allé jusqu’à exiger que ses informaticiens accèdent aux comptes Facebook de tous les présents à la réunion, à l’effet de démasquer ceux qui sont amis à Mandian SIDIBE.

Dans la foulée, tous mes amis du groupe se sont discrètement activés à me retirer de leur liste d’amis. Toujours est-il que mes informateurs et moi trouverons toujours des créneaux pour informer les milliers de visiteurs de mon compte Facebook et ceux de ma page officielle.

Bref, la rencontre des responsables du « MOUVEMENT FIFOUTAH FOW » avec Alpha Condé est bel et bien calée pour ce samedi. Pour éviter que Mandian SIDIBE communique l’heure exacte de l’audience à Sèkhoutouréya, il a été prévu de prévenir les invités très tard dans la nuit de ce vendredi à samedi par SMS.

La réunion secrète tenue ce vendredi a permis de lister toutes les propositions du Mouvement à soumettre à l’appréciation d’Alpha Condé, par rapport aux fameux projet de troisième mandat et aux manifestations projetées par l’Opposition. Un budget prévisionnel des activités à mener est déjà ficelé.

C’est justement dans cette logique que Bantama se propose de recruter des loubards devant infiltrer les manifestations de l’Opposition pour poser des actes de violences et de vandalisme dont on tentera d’imputer la responsabilité aux militants de l’Opposition Républicaine.

A bon entendeur, fermeté et vigilance pour Cellou Dalein Diallo qui, à l’évidence, doit désormais prendre l’opinion nationale et internationale à témoin, tant et si bien que certains propos de Bantama à la réunion secrète de ce jeudi ont été enregistrés par des patriotes. Nous y reviendrons.

Mandian SIDIBE, Journaliste exilé à Paris