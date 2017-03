UFDG-Bah Oury : Cellou Dalein tranche : «On ne peut plus travailler avec Bah Oury »

Invité ce mardi dans l’émission les ‘’GG’’ de la radio Espace Fm, le Chef de file de l’opposition guinéenne s’est exprimé sur le verdict du Tribunal de première instance de Dixinn, qui annule l’exclusion de Bah Oury au sein de l’UFDG.

Cellou Dalein Diallo, qui préside cette formation politique n’est pas passé par mille mots pour réagir à cette décision de justice.

Répondant à une question sur la possibilité de réintégrer Bah Oury au sein de cette formation politique, le leader de l’UFDG est catégorique sur le sujet :

« Pour nous la décision de son exclusion a été prise dans le respect du règlement intérieur du parti. Vous avez 45 membres du conseil politique dont celui dont vous parlez, il y a 42 qui ont voté, 350 membres du bureau exécutif sur les 286 ont voté, toutes les fédérations sauf une, qui ont écrit pour soutenir la décision de son exclusion, cela est constant », argumente-il.

Plus loin, Cellou Dalein Diallo, rappelle que si c’était à refaire aujourd’hui, l’ancien Vice-président serait encore exclu.

« Nous attendons que la justice nous dise la procédure ou la règle qu’on a violée. On va recommencer et la respecter parce que le problème est que tout le monde estime qu’on ne peut plus travailler malheureusement avec ce monsieur. Si la justice nous demande d’organiser un congrès, on va l’organiser. », a laissé entendre le Chef de file de l’opposition guinéenne.

Avant de conclure : « On ne peut plus travailler avec lui », a-t-il conclu.

Mariam Diallo, Kababachir.com