UDG et UFDG : sur quoi reposent les bases de l’alliance !

Les deux hommes s’estiment et se vouent un grand respect qui date de l’ère Conté. Mamadou Sylla et Dalein Diallo ont failli s’allier depuis 2010. Mais les concours de circonstances n’ont pas été favorables au président de l’UFDG. Près de dix ans après avoir vu son alliance avec le RPG prendre de sérieux coups, Sylla tourne casaque et tombe dans les mains de l’ancien ami. Mais, en réalité, sur quoi reposent les bases de cette alliance ?

Le président de l’UDG revient, dans une interview accordée à la presse locale sur les bases de son alliance avec l’UFDG. « On a décidé de se concerter à chaque fois qu’il y a des problèmes de la nation qui se posent sur le plan politique, social et économique. En plus de ça, notre partenariat englobe les 3 élections à venir: les communales, les législatives et présidentielle. Donc, on a décidé d’aller ensemble », se soulage le patron de l’UDG.

Sur la justesse du choix, Sylla est formel : « Je ne pense pas que vous ayez entendu un militant dire qu’il désavoue la décision de notre parti. Personne n’a levé la main pour dire qu’il n’est pas d’accord. C’est surtout cette unanimité qui est importante. C’est pour vous dire qu’on avait bien mûri l’idée avant de se lancer dedans. »

Pourvu que les esprits se taisent…

Jeanne Fofana, www.kababachir.com