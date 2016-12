TURQUIE : Alpha Condé ira réclamer la tenue des promesses

Selon nos informations, Alpha Condé s’envole ce dimanche pour Ankara, en Turquie. En compagnie de quelques membres du gouvernement et un groupe d’hommes d’affaires, il rendrait ainsi la pareille au président turc, Recep Tayyep Erdogan qui était en Guinée, plus tôt au cours de l’année 2016. Mais au-delà d’un échange d’amabilités, on s’attend à ce que cette visite puisse déclencher le processus de concrétisation de tant de promesses que le président turc avait formulées à l’endroit de la Guinée.

On avait parlé de logements sociaux et de bus de transport en commun. Il était également question que la Turquie aide la Guinée à réhabiliter sa compagnie aérienne, Air Guinée. De ce dernier volet, le président Alpha Condé en a récemment parlé à la faveur de l’inauguration du grand marché de Conakry.

A l’en croire, la promesse devrait être effective d’ici à fin janvier. Et le président Alpha Condé, après s’être soumis aux bonnes volontés d’Erdogan en rebaptisant les écoles ‘’La Citadelle’’ (désormais appelée Maarif), pense être en droit de réclamer des faveurs de la part de son homologue turc.

Anna Diakité, www.kababachir.com