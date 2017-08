Trouille des ministres: la RTG va-t-elle battre un record d’audience ?

« Alpha Condé traumatise ses ministres. A chaque 19 heures, il enlève deux ministres, donc il faut bien que tout le monde se batte pour ne pas qu’il soit dans la liste de ce soir. Tout le monde est prêt à faire du n’importe quoi. »

Ousmane Kaba, patron du PADES envoyait ainsi des pics à Yéro Baldé, lorsque celui-ci s’était empressé à publier le rapport d’audit sur la biométrie dans les Universités privées. Cette boutade s’applique hélas aujourd’hui encore plus qu’hier d’ailleurs. En effet, ces dernières 48 heures, Alpha Condé trouble gravement le sommeil de ses ministres, mêmes les plus côtés, dociles et effacés. Protégés ou recommandés. C’est la trouille sans précédent dans le gouvernement. Makalé Camara, Loua, Siaka, Loucény, etc., sont dégommés sans aucune autre forme de procès.

Depuis, dans les ménages, dans les voitures ou dans les bureaux, les éditions de 20h30 de la télévision nationale et celle de 19h45 de la radio nationale restent les plus prisées. La RTG risque de battre le record d’audience. Tant la trouille et l’anxiété sont saisissantes. Ousmane Kaba avait bien vu. Les cardiaques, c’est l’abstinence qui prévaut. Et c’est tout simple !

En Guinée en effet, être ministre, c’est synonyme de réussite car, la corruption, les malversations et autres détournements de fonds sont admis comme un mode de gouvernance. Alpha Condé facilite tout et protège tous les voleurs de la République. Quand la pression politique est énorme, intenable, il dégomme le ministre, le met au frais, puis le dépoussière pour une nouvelle promotion dans un autre département qui n’était pas le sien. C’est pourquoi, tous les faiseurs de rois multiplient les sorties, les manœuvres, les mises en place de mouvements de soutien, etc., pour tenter de décrocher la lune. Les charlatans font le reste. Qui est fou ?

Jeanne Fofana, Kababachir.com