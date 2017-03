Tronçon Mamou-Dalaba : Un calvaire pour les usagers

Pour une distance, seulement de 55 km, le tronçon Mamou-Dalaba situé

au Nord-Est de la ville carrefour reste de nos jours un problème

majeur des populations qui y transitent. Connu pour ses multiples

virages, la route Mamou-Dalaba en réprofilage dit-on par la société

HENAN Chine, absente et qui n’a laissé aucune trace sur les lieux, est

à la base de beaucoup d’accident de la route. En dehors des

accidents, cette route cause d’énormes problèmes d’ordre sanitaire,

technique et sécuritaire, parmi lesquels figurent: la poussière, les

crevaisons, les pannes de moteur, les attaques nocturnes surtout au

niveau des points les plus dégradés. Les transporteurs mettent aussi

plus de temps comme prévu. A chaque km de la route un engin roulant est

stationné et attend un coup de main des passants qui, souvent ont peur

de s’arrêter sous la peine d’être pris pour cible par des bandits de

grand chemin qui créent perpétuellement des embuscades. Rencontré à

Bouliwel, une sous-préfecture située à 40 km du chef lieu de la préfecture de

Mamou et à 15 km de Dalaba, Mamadou Saliou Sow explique:<<Nous respirons

tous les jours de l’air impropre. Pour se déplacer, nous sommes obligé de porter des

vêtements sales ou noirs et d’utiliser des caches- nez pour éviter

d’absorber toutes la poussière>>. Aux autorités à tous les niveaux de

s’impliquer d’avantage pour la satisfaction des riverains et des

usagers du tronçon Mamou-Dalaba qui souffrent beaucoup.

Alpha Oumar Sylla, correspondant www.kababachir.com à Mamou