Tribalisme : à qui profitent les germes de la division ?

Deux communautés animent et empoisonnent la vie politique et sociale en Guinée. Au centre des débats : le tribalisme ou, on ne sait plus, l’ethnocentrisme. En tout cas, c’est le climat de rejet de l’autre. Les réseaux sociaux, notamment Facebook sont devenus le dépotoir de toutes les insanités tribalo ethniques. Parfois avec des images dénaturées des deux principaux leaders politiques, accompagnées d’injures. Aucune retenue.

Certaines radios locales aussi sont devenues des lieux de prédilection de certains Guinéens allumant le feu et l’activant au gré de leur appartenance ethnique. On ne sait pas trop à qui profitent les germent de la division, en revanche, des politiciens et faiseurs de rois tirent un grand profit. Soit pour s’assurer loyauté à toute épreuve des siens, soit pour tout simplement créer le doute, distraire puis démobiliser à sa guise. Dès qu’il y a une nomination, on compte le nombre de ceux qui appartiennent à telle ou à telle communauté. Même si, à l’heure actuelle, toute l’administration publique s’est ‘’RPGéiser’’et donc, s’est tribalisée. A des exceptions près!

Il y a quelques années, Sydia invitait Alpha à faire comme lui : « Quand j’ai été nommé, j’ai fait appel à Kassory, Dalein, Ousmane Kaba, Saran Daraba, Boubacar Barry, Maurice Zogbélémou. C’est moi qui ai fait appel à eux et j’ai dit : venez et que je vous apprenne à travailler comme on me l’a appris. C’est ça la Guinée. » Partant, Sydia Touré demande : « Arrêtons de choisir les leaders par le simple fait qu’il soit de la même famille que toi, sur le communautarisme. On doit bannir ça, car notre pays est en retard il est entrain de dégringoler. Ce pays a besoin de gens valables pour son redressement pour qu’on puisse démarrer enfin. Arrêtons l’ethnocentrisme et mettons-nous au travail ».

A son arrivée, Alpha Condé avait l’air sérieux : « Moi j’ai pris des engagements concrets. J’ai pris des engagements d’aider les pauvres, les jeunes et les femmes. Je n’ai pas pris d’engagements de nommer des ministres malinkés, peulhs ou Sousou, ce n’est pas mon engagement. Maintenant, on va généraliser les concours qui seront corrigés par des experts étrangers ».

Des années après, c’est le RPG, à travers Saloum Cissé, « lance un appel à tous les administrateurs de ne prendre que des Guinéens tout court, sans aucune coloration ethnique ou régionaliste». Hélas, la Condécratie a semé les germes de la division, alors qu’elle devrait la combattre à la souche.

Jeanne Fofana, Kababachir.com