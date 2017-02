Transport aérien : Alpha Condé lance la nouvelle compagnie ‘’Guinea Airlines’’

Le Président Alpha Condé a effectivement lancé la nouvelle compagnie aérienne appelée Guinea Airlines ce samedi 25 février 2017.

S’exprimant au cours de la cérémonie, Antonio Souare, Président du comité de surveillance de cette nouvelle compagnie, a a indiqué que : « l’innovation principale retenue est la possibilité offerte non seulement aux passages de Guinée de pouvoir se rendre partout dans le monde, mais aussi et surtout d’assurer le trafic entre les villes guinéenne et les pays de la sous région : Labé-Dakar-Bandjuil, N’Zerekore-Abidjan, N’Zerekre-Monrovia-Freetown, Kankan-Bamako-Abidjan, Siguiri-Bamako-Abidjan. Et d’autres sources soulignent que la compagnie a déjà cinq(5) avions disponibles.’’.

Mariam Diallo, www.kababachir.com