TPI de Mafanco : Le procès d’Oustaz Taibou et son épouse renvoyé au 07 Avril

Alors que la phase de réquisitoire et la plaidoirie devraient commencer ce vendredi, l l’islamologue Ouztaz Taibou et son épouse, tous les deux poursuivis par un cambiste, pour abus de confiance et escroquerie, dans une affaire de 8 milliards de FG, devront encore rester en prison.

Ainsi en a décidé le procureur, Lazare Mamady Bauret, qui a formulé une demande de renvoi de la suite du procès pour le vendredi 07 avril prochain. Raison évoquée, l’état de santé du procureur, qui n’était pas bien portant

En détention à la maison centrale de Conakry depuis plus de 6 mois, Oustaz Taibou et son épouse Hafsatou ont plaidé non coupable des faits qui les sont reprochés.

Dès l’annonce du report, le couple bah a été de nouveau reconduit à la Maison centrale de Conakry.

Mariam Diallo, Kababachir.com