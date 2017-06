TPI de Dixinn : Poursuivit pour viol, Marcus rejette les accusations

L’artiste guinéen Abdoul Aziz Bangoura, ‘’Marcus’’, du groupe Banlieuz’art, était lundi à la barre pour répondre aux accusations de viol.

Selon la plaignante, le célèbre rappeur du groupe Banlieuz’art l’a séquestré et abusé d’elle des jours durant.

«Marcus m’a dit de le trouver à l’hôtel Mariador Palace. Quand je suis arrivée, il était 22 heures, je lui ai appelé et il m’a dit de l’attendre. Puis, je lui ai vu venir avec deux gars et on est allé par la suite à Kipé, au complexe Seven Eleven. De là-bas il (Marcus) m’a conduite chez lui sans mon consentement et c’est là-bas qu’il a abusé de moi», explique-t-elle.

Une accusation que rejette l’artiste qui s’est présenté pour la deuxième fois au Tribunal de Première Instance de Dixinn.

Selon son avocat, la plaignante ne dit pas la vérité : « Elle me donne l’impression qu’elle ne dit pas la vérité et c’est au tribunal d’apprécier, pas aux avocats. Le moment venu, nous nous allons apprécier».

Il reviendra au tribunal de première instance de Dixinn de tirer cette affaire au clair dans les prochains jours.

Mariam Diallo, Kababachir.com