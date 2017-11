Tournée de Macron en Afrique :Kiridi quémande une virée à Conakry

Les pleurnicheries de Conakry auprès de l’Elysée seront-elles entendues au moment même où Emmanuel Macron entame une tournée ouest-africaines sans la Guinée ?

Ce n’est pas évident, le Conseiller Afrique de l’ElyséeFranck Paris, accompagné par l’Ambassadeur de France en Guinée ont rencontré Kiridi Bangoura pour officieusement sécher les larmes de Conakry, actuellement infréquentable. Comme ce fut le cas avec Le Drian, à la veille de la toute première visite de Macron en Afrique.

Officiellement, lit-on dans une dépêche de la Présidence de la République Franck et Kiridi «ont souligné la nécessité d’une rencontre entre Alpha Condé et Emmanuel Macron, dont le Président guinéen assume la présidence en exercice de l’Union africaine, avant la tournée du Président Macron sur le continent, à la fin de ce mois de novembre. » Sans cesse négligé par Macron, Conakry plaide ainsi pour une prochaine visite du président français, dans la capitale guinéenne.

En attendant, le président français va encore snober son homologue guinéen aussi président tournant de l’Union africaine dont le mandat fini dans trois mois. Emmanuel Macron va fouler dans les prochains jours et pour la seconde fois en six mois, l’ouest africain et se limitera aux portes de Conakry, chez les voisins d’Alpha Condé.

Le Burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, l’Ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le Sénégalais MackySall tous venus presque au même moment au pouvoir qu’avec Alpha Condé auront le privilège de recevoir, chez eux, le président français. Le Guinéen, en dépit de son statut de l’UA qu’il traine comme un trophée de guerre pour se faire ouvrir certaines portes en Occident et en Orient, attendra.

Jeanne Fofana, Kababachir.com