Mondial U-17 en Inde: le Syli national Cadet connait ses adversaires

Le Tirage au Sort Officiel de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017, qui se déroulera dans six villes entre le 8 et le 26 octobre 2017, s’est tenu le 7 juillet à Mumbai.

La Guinée qui se retrouve dans le groupe C, sera opposée à l’Allemagne, l’Iran et le Costa Rica, tandis que le Mali affrontera le Paraguay, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. Le Niger pour sa part fera ses débuts dans l’épreuve au sein d’un Groupe D pour le moins relevé.

Le destin a voulu que le pays hôte entame son tournoi face aux Etats-Unis le 6 octobre à New Delhi, pour le compte d’un Groupe A dans lequel évolueront également la Colombie et le Ghana.

Voici la composition des différents groupes :

Groupe A

Inde, Etats-Unis, Colombie, Ghana

Groupe B

Paraguay, Mali, Nouvelle-Zélande, Turquie

Groupe C

Iran, Guinée, Allemagne, Costa Rica

Groupe D

RDP Corée, Niger, Brésil, Espagne

Group E

Honduras, Japon, Nouvelle-Calédonie, France

Group F

Irak, Mexique, Chili, Angleterre

