Tibou Kamara sur la crise : « On se connait dans ce pays » !

La démarche de Tibou Kamara pour désamorcer la crise notamment avec les contractuels a mis à nue le manque de solidarité entre cadres de l’Etat et proches d’Alpha Condé. Tibou a dénoncé certains hauts cadres de l’administration publique « qui laissent la situation pourrir avant de réagir ». Cette déclaration du ministre Conseiller risque de créer un précédent dangereux entre lui et les ministres impliqués dans les négociations syndicales.

En agissant de la sorte, Sékou Kourouma, Damantang et Ibrahima Kourouma sont mis à l’index. Et donc livrés à la vindicte. Quoiqu’il en soit, « On se connait dans ce pays », se lâche M. Kamara. L’un ou l’autre cas, il confirme ce que le président Condé a dit et dénoncé : le gouvernement ne communique pas.

Pour rappel, Alpha Condé avait déclaré, on le sait ceci : « Je l’ai dit que les ministres doivent être au service du pays. Donc tout ce qui doit être fait, les populations doivent être informées. C’est ce manque de pro activité qui fait aussi qu’il y assez de problèmes. C’est ce manque de communication entre la presse et le gouvernement qui fait que les rapports entre nous ne sont pas ce qu’ils doivent être. Pour que la presse puisse bien communiquer il faut qu’elle soit bien informée. »

Tibou a donc raison d’insinuer que les ministres n’ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités. Mais surtout qu’ils n’ont pas tout

expliqué au chef de l’Etat, lequel, estime Tibou, « n’avait pas toute la situation réelle en main ». Aujourd’hui, on ne sait pas jusqu’où cette sortie de Tibou peut avoir des incidences. Manque de solidarité gouvernementale, quand tu nous tiens !

Jeanne Fofana, www.kababachir.com