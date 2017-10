Tibou Kamara crache sur les conseils de Doussou Condé

Doussou Condé en veut à Tibou Kamara. Elle l’a dit et l’a fait savoir. La raison est toute simple : «Ce que je lui reproche, c’est sa sortie en répondant à M. Sidya Touré. Comme M. Sidya a dit qu’il y a des gens de l’UFDG dans le système, lui il en a pris pour sa personne. »

Et Tibou d’en prendre pour ses galons : « Moi quand j’appelais Tibou au moment compliqué, des fois, il rentrait dans le commissariat le plus proche parce qu’il était pourchassé par des militants de l’UFR. C’est un frère. » Doussou Condé rappelle qu’il y a plein de militants de l’UFDG dans le système d’Alpha Condé. Elle estime que ce n’est pas un crime. C’est ainsi que des noms comme ceux de Mamady Thalès Condé patron des Grands projets, Diouldé Diallo de la SEG sont cités comme appartenant à l’UFDG. Des accusations fortuites, à priori.

En effet, l’appartenance supposée de Thalès à l’UFDG frappe et étonne, cet obscur et influent personnage occupe depuis plus de six ans son actuel poste qui relève directement d’Alpha Condé. C’est homme de main d’Alpha Condé. Il a plein de ramifications et d’influences au niveau de la sphère administrative et politique. Il est là au lever et au coucher du soleil sous les lambris du palais. Bien d’autres décisions sont prises sous l’influence de Thalès, quasiment indéboulonnable à l’ACGPMP.

En dépit des grosses magouilles qu’on lui prête, à travers ses petits qu’il protège autour de lui. Il est absent devant les caméras et les flashes photographiques. Diouldé de son côté, se la coule douce à la SEG, en dépit des imperfections dans la fourniture d’eau hautement politique, parce que l’une des grosses promesses de campagne d’Alpha Condé. Si donc ces deux cadres appartiennent à l’opposition, il y a bien d’ouvrir les yeux. A Doussou Condé de creuser d’avantage ses sources d’information concernant ces deux cadres pris comme des très proches d’Alpha Condé.

Jeanne Fofana, Kababachir.com