Thierno Mamadou Bah : escroc dissimulé ou bienfaiteur ?

Selon des informations relayées par certains confrères guinéens, Thierno Mamadou Bah devrait répondre à une convocation à la DPJ, lundi matin. Ces démêlées judiciaires sont liées vraisemblablement à une affaire de vidéo pornographique au départ, puis, à une histoire de vent de corruption dont se plaint KPC.

Le jeune leader politique qui se nomme Thierno Mamadou Bah est-il donc un escroc dissimulé ou un bienfaiteur ? Les commentaires vont bon train à Conakry, notamment auprès de ses jeunes militants. Cet ancien journaliste jure, la main sur le cœur qu’il n’a jamais été question de pornographie, mais plutôt d’un trait d’union qu’il aurait tenté de faire entre lui et le « magnat » des BTP Kerfala Person Camara (KPC).

Sur les ondes d’une radio locale, il tente de se laver de tous soupçons : « Il n’a jamais été question d’une fille ou d’une vidéo liée au sexe. C’est plutôt un journaliste qui est passé me voir, parce que moi-même qui vous parle, je suis issu du monde des médias, donc il est passé me voir avec certains fichier qui concernaient des personnalités dont KPC, des fichiers qui portaient préjudice sur sa personne donc je l’ai juste informé de rentrer en contact avec ce journaliste. Jamais je n’ai demandé même un centime à KPC. Je porterai plainte à la Justice pour diffamation. »

En attendant d’y voir plus clair, Thierno Mamadou Bah est dans un traquenard. Actuellement, selon des militants de son parti, la sérénité n’est pas trop de mise, mais, « On tient parce que notre président ne se reproche rien », se défend un responsable. De toute évidence, KPC et son ex-ami se connaissent depuis bien des années. Une considération qui pourrait bien peser dans cette bataille judiciaire en cours.

A moins que Satan ne soit d’un côté ou de l’autre.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com