Tenue à Conakry du forum côtier et marin

L’organisation du Forum côtier et marin en Guinée aura lieu du 23 au 27 octobre 2017. Ce forum s’inscrit selon la ministre de l’Environnement, dans un cycle biennal entre les six pays membres. La Guinée devait l’organiser en 2015, mais l’évènement avait été délocalisé au Cap-Vert en raison de l’épidémie d’Ebola. La proposition du Partenariat pour la Conservation Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest (PRCM) d’organiser ce forum en Guinée en 2017 devient donc un droit.

La ministre Elle a informé que le PRCM co-organisateur, animera et financera les activités du Forum. Quant à la Guinée, elle accueillera les participants au nombre de 200 tout en donnant de la visibilité à l’évènement à travers les médias et en rehaussant le niveau de l’évènement par l’ouverture officielle du Forum par une Haute Autorité de l’Etat.

Qu’est-ce que la Guinée pourra-t-elle attendre de ce forum ? La ministre Aissatou Bah explique : «la visibilité du pays à travers les efforts de conservation entrepris pour la sauvegarde de l’environnement ; les échanges d’expériences avec le reste du monde ; la promotion de notre patrimoine naturel et culturel ; l’accroissement du chiffre d’affaire des opérateurs et prestataires que sont les hôtels, restaurants, transporteurs, agences de voyage, etc. »

On le sait, les pays de l’Afrique de l’Ouest tirent des revenus substantiels de l’exploitation des ressources naturelles côtières et marines dont certaines sont partagées en raison des phénomènes migratoires. Ces zones côtières et marines en Guinée (d’environ 300 km) bien que porteuse de valeurs socio-économiques, sont soumises à des pressions et menaces diverses dues à une augmentation démographique constante.

Il faut noter par ailleurs que les acteurs de la conservation ont mis en place le Forum Régional Côtier et Marin qui est un cadre de concertation, pour relever les défis liés aux diverses sources de pression et garantir la durabilité des intérêts économiques et écologiques. C’est dans cette dynamique que naissait le Partenariat pour la Conservation Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest (PRCM)) en 2004. La Guinée fut donc le premier pays à organiser le 1er Forum Régional du PRCM en mai 2004. Et du coup, elle a bénéficié : soutien technique, financier et humain pour la création des aires marines protégées des Îles Tristao et de l’Île Alcatraz, ainsi que le processus en cours de création de la Réserve Naturelle Gérée du Rio Kapatchez et du Sanctuaire de faune des Îles de Loos ; la formation des étudiants et acteurs guinéens en Guinée et dans la sous-région.

Autant d’atout qui pourraient bien donner un éclat particulier au forum de Conakry.

Jeanne Fofana, Kababachir.com