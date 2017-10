Telliano dans le Cabinet du CFO : une ambition assouvie ?

Il ne pouvait en rien manquer à l’appel : Jean-Marc Telliano s’est fait une place dans le Cabinet du CFO, en qualité de conseiller. On ne sait pas trop quel apport fera-t-il dans ce collège. Ni assise électoral, ni capacité d’analyse des situations politiques, ni subtilité dans les négociations politiques, ni capacité de prise de parole. Il faisait quand même partie de ceux qui ont clairement exprimé leur soif à trouver leur part des 500 millions GNF.

A défaut de réclamer des primes, d’autres réparations Telliano est désormais certains de tirer les marrons du feu. On se rappelle Telliano et Cie attendaient de pieds fermes Dalein. Il aura fallu des semaines après pour que le calme revienne à la maison. A travers Chérif Bah,

le vice-président, remplaçant de Bah Oury, l’UFDG croit que la mise en place du cabinet du chef de file de l’opposition est à sa discrétion. Mais, ce cabinet sera installé, parce qu’il y a des expériences qui existent déjà dans nos pays africains notamment au Mali. « Je rappelle que celui qui est au Mali, c’est un ami à Cellou. Certainement, ils en ont parlé déjà et je crois que le président CellouDalein Diallo, chef de file de l’opposition guinéenne tiendra compte de ses amis opposants pour constituer son cabinet qui fera en sorte que l’opposition va encore fonctionner mieux », déclare Chérif Bah.

Selon lui, Dalein Diallo « fera certainement appel à certains de ces collègues de l’opposition. Parce que c’est l’occasion de vous parler de ce budget. Ce n’est pas pour l’UFDG, c’est pour le chef de file de l’opposition. Il est prévu la manière par laquelle il va le dépenser, c’est-à-dire la location d’un bâtiment, l’achat des meubles de bureau, la garde rapprochée, les véhicules pour les gardes et pour lui-même et les salaires de ses employés. »

Tout le monde ou presque était mis à l’aise. On ne sait pas si Dalein n’a pas trahi l’idée : « Je suis sûr quand il le fera, il le fera avec des gens qui sont vraiment compétents et pointus, qui apporteront des idées nouvelles pour une opposition encore plus forte mais dont il reste toujours le chef de file. » On attend de voir vraiment Telliano dans cette bataille d’idées et de savoir-faire politique.

Jeanne Fofana , kababachir.com