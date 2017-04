Téléphonie : Suppression des frais de roaming entre la Guinée et 6 autres pays

‘’A compter de ce vendredi 31 mars 2017, la Guinée et six autres pays de la sous-région dont le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Sierra Léone et le Togo vont supprimer les frais de « roaming » pour les appels téléphoniques passés entre ces différents territoires.’’ C’est un communiqué de la Cellule de communication du gouvernement transmis à notre rédaction.

Selon ledit communiqué, ‘’ l’entrée en vigueur de cette suppression devrait permettre aux populations de ces Etats de pouvoir communiquer entre elles sans surcoûts liés à l’itinérance.’’

A rappeler que cette avancée majeure, conduite par le Ministère des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique, est la résultante d’un processus engagé l’année dernière et qui devrait, dans un deuxième temps, être étendu à la zone CEDEAO puis sur tout le continent conformément à la volonté des Chefs d’Etat membres de l’Union Africaine.

A noter que cette décision intervient au moment où plusieurs abonnés guinéens se plaignent des tarifs exorbitants des sociétés de téléphonie évoluant en Guinée.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com