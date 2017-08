Sylla de l’UFC : l’agneau … agressif !

Il fait partie des politiciens les plus pondérés, avec une aisance dans l’expression qui force l’admiration. Peu agressif, Aboubacar Sylla comme c’est de lui qu’il s’agit, devient pour autant l’agneau agressif. Ce, depuis qu’il s’est senti à l’étroit auprès de Dalein Diallo, avant de quitter pour le FAD.

Le leader de l’UFC s’est d’abord attaqué aux derniers venus dans l’opposition républicaine que sont Papa KolyKourouma et MakaneraKaké. Ces deux ex alliés du RPG semblaient être parmi les pairs en qualité d’observateurs pas de membres à part entière. Seulement, regrette-t-il, ils prennent part aux manifs et interviennent comme s’il n y a pas d’étapes à franchir. Cette attitude est passée en travers la gorge du porte-parole de l’opposition républicaine. Les intéressés n’ont pas répondu, pour une raison ou pour une autre.

Et Sylla de sortir les dents : «Ils n’ont aucune vision sur l’avenir. L’UFC est et demeure un parti de l’opposition républicaine, son président reste et demeure le porte-parole. L’opposition républicaine doit sa naissance à l’UFC. N’eût été notre parti, on n’aurait pas parlé de cette opposition républicaine. L’UFC a participé à toutes les manifestations et autres activités de la classe politique. Il y a des imposteurs venus à la dernière minute et qui se font passer pour ceux qui ont bâti tout un édifice qui a été construit depuis son début par d’autres personnes. »

Le climat est lourd et intenable. L’agneau devient vraiment agressif.

Jeanne Fofana, Kababachir.com