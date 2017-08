Sydia Touré parle du rapprochement entre UFR et RPG

La position politique de l’UFR est ambiguë. C’est du moins ce que dénoncent des partis adverses dont l’UFDG de Dalein Diallo. L’UFR de son côté ne rate jamais d’occasions pour rappeler sa position. Il est revenu, encore le samedi dernier, au président du parti de parler du rapprochement avec le parti au pouvoir.

Sur le site de l’UFR, voici ce qu’on pouvait lire : « En ce qui concerne notre rapprochement avec le RPG Arc-en-Ciel, cela ne veut pas dire qu’on a fusionné notre parti ? Nous on est toujours UFR et eux ils sont RPG. Si on doit faire quelque chose ensemble avec eux, on s’assoit d’abord on discute si on tombe d’accord OK, dans le cas contraire on ne le fait pas. Donc cela m’étonne que les gens racontent n’importe quoi, tantôt Sidya n’aime pas Alpha ainsi de suite. Ma discussion avec le feu président Conté au sujet d’Alpha, c’était par rapport à son incarcération. »

Selon Sydia Touré, à l’UFR nous exprimons notre position quelle que soit la situation. Pour preuve : « On a dénoncé ici quand Alpha a été emprisonné, aujourd’hui il est président de la république et nous continuons à dénoncer ce qui ne va pas. C’est d’ailleurs pour cette raison que ce rapprochement entre l’UFR et le RPG est intervenu. C’est pour l’aider à emmener ce pays de l’avant. »

A bon entendeur, salut !

Jeanne Fofana, Kababachir.com