Sydia-Kassory : l’UNR en appelle à ‘’l’intelligence politique’’

La guerre des tranchées entre Sydia Touré et Kassory Fofana semble préoccupée plus d’un acteur politique, allié au RPG. Les deux leaders se livrent en effet à des attaques par médias interposés au cours des assemblées générales ordinaires des partis.

Les deux leaders sont tous deux proches collaborateurs d’Alpha Condé. Et à ce titre, l’UNR de Boubacar Barry Big-up en appelle à ce qu’elle dénomme « intelligence politique » pour permettre « au Président de la République d’être dans un bon environnement ». Pour y arriver, l’UNR, à travers Patrice Camara appelle Sydia Touré et Kassory Fofana à faire preuve de responsabilité dans un climat cohérent. C’est ainsi que le parti de Big-up invite la GPT et l’UNR au « ressaisissement» et accepter de laver le linge sale à la maison.

On ne sait pas trop si cet appel sera entendu mais seule évidence, entre l’UFR et la GPT, ce n’est vraiment pas le parfait amour. Sydia Touré a dit tout, sinon presque. Surtout, «Ce rôle central dans les malversations… » dont se serait rendu coupable IKS, l’inconstant politique. Après avoir provoqué l’ex Premier ministre à travers médias interposés, celui-ci n’est pas allé par le dos de la cuillère. Même si, samedi dernier, il semblait prendre de la hauteur. Sauf que, la GPT n’est visiblement pas prête à faire la paix. Une sortie de la cellule com de Kassory Fofana est largement revenue sur le passage de Sydia Touré dans l’administration ivoirienne ainsi que sur son magister à la Primature guinéenne. La paix des braves n’est donc pas pour demain. Du moins, c’est ce que laissent croire les positions tranchées.

Jeanne Fofana, Kababachir.com