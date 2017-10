Suspension des marches politiques : le PEDN, pas très favorable

Certains vont dire qu’ils n’ont pas besoin de l’avis du PEDN d’autant plus qu’il s’est démarqué de toutes démarches de l’opposition républicaine. Et pourtant, la suspension des marches politiques est une option qui fâche Lansana Kouyaté. Et la raison est toute simple : avec un pouvoir malsain qui a provoqué près de cent morts, il n’est pas question de le laisser souffler, jusqu’à la satisfaction totale de tous les accords signés.

Dans une interview que le président du PEDN a accordée à nos confrères de Guinée news, LK réitère : « Je n’ai aucune appréciation particulière à en faire. Je leur souhaite bonne chance en espérant qu’ils n’arrêteront plus comme naguère en prétextant qu’il y a eu trop de perte et qu’ils ne reprendraient plus. Ce yoyo a fait enregistrer un temps anormalement perdu au détriment de la cause. » Lansana Kouyaté veut une symphonie achevée.

Depuis toujours, «On avait dit de ne pas arrêter ces marches. On l’a dit et on a insisté. Surtout qu’on avait commencé avec des pertes humaines, avec des dégâts matériels, avec beaucoup de difficultés, d’endurance. Chaque membre de l’opposition a pris son lot d’endurance et de difficultés. Ce n’était pas le moment où il fallait lâcher. Ils l’ont fait sans notre avis. Et nous les avions prévenus qu’ils allaient être, un jour, obligés de revenir à la marche», avait prédit LK, il y a des mois.

Seulement, aujourd’hui, Dalein Diallo estime : « Nous allons évaluer le sérieux que la CENI va mettre pour le respect du chronogramme. Sur ce, nous serons extrêmement vigilants. S’il y a une volonté ferme d’aller de l’avant, s’il y a des commissions qui sont mises en place pour procéder aux investigations de manière effective, pas par les annonces publiques, nous allons nous retrouver pour décider. Nous demandons à la population de rester mobilisée pour continuer les manifestations. Pour le moment, il n’y pas de date nouvelle. »

Jeanne Fofana, Kababachir.com