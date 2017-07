Surenchère politique : le RPG veut un deal avec Telliano

Il ne s’en sortira pas de sitôt avec cette histoire de tablette subtilisée à un député. Telliano se met donc la corde au cou aux yeux de la majorité présidentielle.

Le RPG veut en effet utiliser cette « inadvertance » du député du RDIG pour faire de la surenchère politique, à travers un deal. A quoi consiste ce deal contraignant avec un ex-allié qui n’a pas sa langue en poche ? Aly Nabé, proche de Yaya Traoré, victime du vol de la tablette s’engouffre pour monter les enchères.

Ce député du RPG déclare, avec beaucoup de cynisme dans un hebdomadaire guinéen: « On a vu dans les images qu’il a pris l’appareil. Il a essayé par deux fois de le décoder. C’est en ce moment qu’il a mis la tablette sous son enveloppe et il est sorti. A partir de maintenant, si le nom du Président sort de sa bouche, je mettrai la vidéo en ligne, parce que ce qu’il a fait n’a rien à voir avec la politique, c’est un vol, un acte horrible de la part d’un député de la République ».

On n’a pas encore la réaction du leader du RDIG. Mais le deal voulu et astreignant du RPG risque d’être violé par Telliano. Du moins, c’est ce qu’on croit. Même si, aujourd’hui, sa cible reste l’UFDG de Dalein Diallo. Parce que, le chef de file de l’opposition a refusé de partager le budget à lui alloué. C’est du moins, la vérité non dite. Aly Manet et

Telliano vont continuer à dealer. Mais jusqu’à quand ? Une surenchère tout simplement.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com