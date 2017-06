Sports/Foot : Le stade de Nongo sera bientôt opérationnel…

Fruit de la coopération Sino-guinéenne, le stade de Nongo, dont les travaux de constructions ont démarré depuis 2007, sera bientôt opérationnel.

C’est en tout cas l’annonce faite par le Président de la Fédération Guinéenne de Football, lors de la cérémonie de tirage au sort de la coupe nationale :

« Le stade de Nongo sera opérationnel dans six mois. Le constructeur du stade, Shanghai Construction, est arrivé à Conakry. A l’heure actuelle, le stade est fermé et la finition des travaux a débuté. Selon la société, la fin des travaux est prévue dans six mois. Ceci fait, le stade serait homologué par la FIFA et pourrait accueillir les matches… », a expliqué Antonio Souaré qui annonce un « montant colossal » qui aurait été décaissée pour achever les travaux.

Bien qu’ouvert au public pour des concerts et d’autres activités culturelles, le stade de Nongo devrait être homologué par la FIFA pour pouvoir abriter des matches internationaux.

Alexis Lamah, Kababachir.com