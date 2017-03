Sports foot: un carnaval géant pour lancer le tournoi doté du trophée préfet de Boké

La délégation communale de Boké a lancé vendredi, 03 mars 2017 à la place publique, le tournoi de football doté du trophée, préfet de Boké, Mohamed Lamine Doumbouya.

Autorités locales, cadres des services déconcentrés, syndicats des transporteurs, responsables des forces de sécurité et population civile ont pris part à la cérémonie de lancement.

Présidant la cérémonie, le préfet à cœur joyeux, a salué la maturité et le sens de responsabilité des initiateurs de la compétition qui porte son nom.

Ensuite, Mohamed Lamine Doumbouya a indiqué que ce genre d’initiative permet de renforcer la paix et l’unité de l’ensemble de la population de sa sphère géopolitique.

Enfin, le préfet a invité les différentes équipes engagées dans la course, à promouvoir l’esprit de fair-play et du civisme pour débuter et clore l’évènement en apothéose.

A noter que le défilé a mobilisé la jeunesse des 15 quartiers et districts ainsi que des forces de sécurité évoluant au niveau de la Commune urbaine de Boké.

Mamadouba Camara, www.kababachir.com