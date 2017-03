Sports foot-Boké : Le MATD préside la finale du tournoi portant le nom du préfet

Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), général Bouréma Condé, a présidé samedi, 25 Mars 2017 au Stade de l’Amitié, la finale de la 2ème édition du tournoi de football, doté du trophée, le préfet de Boké, Mohamed Lamine Doumbouya.

La finale en question a mis aux prises, la formation de Tômboya à celle de Lambadji qui remporté la victoire (1-0).

L’évènement a été relevé par la présence du Ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique (MCS-PH), Siaka Barry, le Gouverneur de la Région Administrative de Boké, général de Brigade, Siba Sévérin Lohalamou,les députés MamadoubaTawel Camara et Abdoulaye Sylla, les préfets des 5 préfectures de la Région, cadres régionaux et préfectoraux ainsi que des responsables des forces de défense et de sécurité basées dans la préfecture.

Organisée par la délégation Communale de la jeunesse de Boké, la compétition avait regroupé 16 équipes des quartiers et districts riverains.

Selon la commission technique, 18 buts ont été marquéslors des différents matchs opérés par des 16 équipes participantes, 33 cartons écopés dont 02 rouges.

Respectueuse des disciplines sportives, l’équipe du quartier Coréra ou ‘’Madagascar’’ en d’autres termes, a été sacré meilleure équipe fair-play du tournoi bouclé en apothéose.

Une occasion que la jeunesse de Boké a mise à profit pour interpellerles autorités compétentes sur ses préoccupationsliées à la pénurie d’eau et d’électricité, au chômage chronique des jeunes diplômés sans emploi, à l’obtention d’un stade moderne, à la mise en place d’une délégation spéciale et à la réalisation d’une route contournant le centre-ville de Boké.

Pour sa part, le Gouverneur de la RA de Boké, Siba Sévérin Lohalamou, a indiqué :

«La communion d’idée d’une jeunesse d’actions, montre à suffisance que les relations administrateurs et administrés sont au beau fixe. Nous vous disons merci pour cette marque de confiance renouvelée. Vive les braves jeunes et femmes de Boké ! Je vous remercie…»

Visiblement ému, le MATD a déclaré : «La jeunesse de Boké a prouvé qu’elle est éduquée, émancipée et qu’elle aime ses administrés. Ce témoigne pour nous, est un symbole. Merci à Boké. Tomboya, vous êtes l’équipe de gloire et, Lambandji, l’équipe d’honneur. La paix, la cohésion, l’entente, c’est le souhait du Président de la République, Pr Alpha Condé…»

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké