Sports-Boké: l’équipe de l’ANAIM s’incline devant le BCEIP-Sécurité (3-1)

Au compte de la 3ème journée la 1ère édition du tournoi de football doté du trophée, ‘’Général de Brigade, Siba Sévérin Lohalamou’’, la formation de l’Agence Nationale des Infrastructures minières (ANAIM), a été battue cet après-midi du samedi, 22 juillet 2017 au Stade Annexe de Kamsar, par son homologue du Bureau Consultation Enquête Intérim Professionnel (BCEIP-Sécurité) sur le score de trois buts à un (3-1).

La rencontre a été présidée par le Gouverneur de Région, général de Brigade, Siba Sévérin Loholamou en compagnie du directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, El Hadj Baba Dramé, de son attaché de cabinet, Kabinet Mansaré et du Secrétaire général des Affaires administratives de la préfecture, El Hadj Lancinè Diakité.

A rappeler que ce tournoi s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de solidarité entre les sociétés minières et les communautés des sites miniers.

Au micro de notre reporter, le Gouverneur de la Région Administrative (RA) de Boké, Général de Brigade, Siba Sévérin Loholamou a indiqué:

« Cette compétition s’inscrit dans le cadre du raffermissement d’une cohabitation pacifique entre les sociétés minières et les communautés. Il faut insister là-dessus. Sans la paix, l’entente et l’harmonie aucun développement durable n’est possible. Donc, nous attachons du prix à ce genre d’initiatives…»

Pour mémoire, le club de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG)-Kamsar a déjà obtenu son ticket de qualification pour le second tour, son homologue de la Société Minière de Boké (SMB) de Katougouma sur le score de deux buts à un (2-1).

Pour l’heure, l’évènement se déroule à merveille car aucune fausse note n’a été enregistrée depuis le début de la compétition.

A noter que le rendez-vous du dimanche, 23 juillet 2017, opposera la formation de l’Association des Entrepreneurs à celle de la CBG basée dans la sous-préfecture de Sangarédi à 70 km du Chef-lieu de la préfecture.

