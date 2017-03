Sports-Boké: la jeunesse communale organise un tournoi de football, le préfet à l’honneur

La délégation communale de la jeunesse de la préfecture de Boké organise du vendredi, 03 à samedi, 25 mars 2017, au stade de l’Amitié de Boké, un tournoi de football inter-quartiers, doté du trophée, préfet, Mohamed lamine Doumbouya

D’après les organisateurs, ‘’Cette compétition qui regroupera les équipes des 15 quartiers et districts de la commune urbaine de Boké, s’inscrit dans le cadre de la consolidation de l’unité et la paix entre les administrateurs et les administrés au niveau de la préfecture de Boké.’’

Déjà, les cadres des services publics s’activent pour le succès de la compétition saluée par l’ensemble de la jeunesse de Kakandé (Boké).

A noter que, le coup d’envoi de l’évènement, premier du genre, sera donné vendredi, 03 mars 2017 au lieu indiqué ci-haut.

Mamadouba Camara, correspondant kababachir.com à Boké