Sports-Boké: La coupe du tournoi minier portant le nom du Gouverneur de Région, remportée par l’équipe des entrepreneurs

Débuté le 20 juillet dernier, au Stade annexe de l’Amitié dans la sous-préfecture de Kamsar, la finale du tournoi minier doté du trophée, général de Brigade, Siba Sévérin Loholamou, s’est jouée samedi, 05 Août 2017 au Stade de l’Amitié de 1er Mai de Boké, dans le but de consolider les liens de l’amitié et de fraternité entre les sociétés minières et les communautés riveraines.

La cérémonie a été présidée par le directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, El Hadj Baba Dramé, en compagnie des cadres régionaux, préfectoraux ainsi que des représentants des sociétés minières évoluant dans la localité.

Au cours de la compétition organisée par les journalistes reporters de Kamsar, 27 buts ont été marqués avec 12 cartons écopés dont deux (02) rouges, selon la commission d’organisation.

La finale a opposé la formation du Port de Pêche de Kamsar à celle des entrepreneurs (Toute Petite Entreprise).

A la cérémonie, le directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, El Hadj Baba Dramé a invité les jeunes des sites miniers à privilégier le dialogue, la cohabitation pacifique entre sociétés minières et communautés pour attirer les promoteurs miniers et faire de la Région de Boké, une localité de développement de progrès.

Il a, par ailleurs, demandé aux équipes finalistes de promouvoir l’esprit de fair-play pour rassembler la jeunesse de la localité autour d’un idéal.

Après avoir épuisé les 90 minutes du temps réglementaire, le Club des entrepreneurs a réussi à dompterson homologue du Port de pêche aux épreuves du tir aux buts sur le score de quatre buts à un (4-1).

A noter que l’équipe vaincue a bénéficié d’un jeu de maillots, d’un ballon et d’une somme d’un (01) million de francs guinéens. Quant à la formation victorieuse, elle a perçu d’une somme de 2 millions de francs guinéens, d’un jeu de maillots, d’un ballon et 14 paires de magres et accessoires plus le trophée qui dit-on, a coûté 5 millions de francs guinéens.

Mamadouba Camara, correspondant régional Kababachir.com à Boké