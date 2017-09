SOS pour un journaliste qui souffre d’une tumeur

Alseny Duplex Sylla, journaliste animateur culturel au Groupe Gangan, souffre depuis trois d’une tumeur. Evacué au Maroc, sans succès, notre confrère hospitalisé actuellement à l’hôpital Jean Paul 2 sis au quartier Taouyah, a besoin d’aide.

La presse guinéenne se mobilise à travers les différentes associations de presse et appelle les personnes de bonnes volontés de s’investir pour sauver notre confrère.

Une rencontre des hommes des médias est annoncée vendredi à l’hôpital Jean Paul II après la prière de vendredi. L’objectif de cette rencontre est d’abord d’apporter un soutien à notre confrère ‘’Duplex’’, mais aussi voir quelle stratégie de communication pour amener des personnes des bonnes volontés à apporter leur soutien financier pour sauver Duplex de cette tumeur, qui prend une ampleur.

S’exprimant dans les colonnes de Guineematin.com, notre confrère lance un appelle pressent aux personnes de bonnes volontés :

« Je demande aux hommes de bonne volonté de m’aider. Les médecins disent qu’ils ne peuvent pas opérer ça et qu’il faut qu’on ampute mon bras. Si Antonio a oublié, je veux qu’il sache que je suis toujours là ; et, dire à tout le monde de me venir au secours. Vous même mes amis, vous devez me venir au secours ; car, aujourd’hui, c’est moi, ça peut être une autre personne demain », plaide l’animateur culturel.

Il est demandé à toute personne qui peut lui apporter une aide de contacter sa famille à travers ces numéros : (00224) 624 59 59 51 ou (00224) 657 64 17 09.

A noter que Duplex est employé dans le groupe de Média Gangan, qui appartient à l’homme d’affaire et politique, Abe Sylla, président de la NGR, qui à ce jour, ne lui a apporté aucun soutien.

SOS pour sauver notre confrère !

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com