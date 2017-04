Société-Boké: la SMB déballe son projet de développement en faveur des communautés riveraines

Évoluant en Guinée depuis quelques années, la Société Minière de Boké (SMB), une société internationale, tisse un partenariat fécond avec la Guinée, la Chine et le Singapour, avec pour domaine d’intervention, la fabrique, le transport d’alumine par voie terrestre et maritime.

En termes d’employés, la SMB compte environ 1000 guinéens sans oublier les 6000 emplois indirects.

En 2016, la SMB a réalisé dans le district de Katogouma, un centre de formation et un centre d’hospitalier.

A Katougouma et kaboé, la même société a procédé à l’installation de 39 lampadaires solaires le long des carrefours et des Mosquées, au reprofilage route Dapilon-Katougouma, à la réalisation de 18 forages pour Katougouma et Kaboé. Et 12 forages sont en cours de préparation.

Courant l’année 2017, il est également prévu au niveau de la SMB, les séances de sensibilisation des populations, les animations sportives et culturelles, la réhabilitation du marché de Katougouma, la réhabilitation des écoles et Mosquées, l’aménagement et la mise en valeur de 37.5 ha de périmètres pour l’agriculture, l’équipement du centre de formation de Katougouma, l’appui aux pêcheurs artisanaux, le reprofilages des pistes rurales dans leurs zones d’intervention, l’octroi des fournitures scolaires destinées aux élèves, la poursuite de ‘l’installation des lampadaires solaires, l’établissement des plaques d’identification.

Mamadouba Camar, correspondant régional Kababachir.com à Boké