Société-Boké: les réalisations de la société minière GAC en débat au CAP

La 2ème journée du 1er Conseil administratif préfectoral (CAP), a été marquée mardi, 04 avril 2017, par la présentation du rapport d’activités de la Société minière baptisée ‘’Guinée Allumina Corporation (GAC)’’.

Au nombre d’activités réalisées en 2016 par cette entreprise minière, on peut citer entre autres, la réparation des chaussées principales, combien de villages déplacés, l’insertion des filles à l’alphabétisation, l’assistance aux groupements et associations de femmes, l’accompagnement des villages déplacés, la démultiplication des actions programmées pour la protection de l’environnement, l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, la délocalisation des villages impactés et le dédommagement des communautés dans les normes réglementaires, implication des services techniques dans les études de prospection, réduction de la pauvreté en milieu rural.

Dans le cadre d’alphabétisation des jeunes filles et personnes de 3ème âge, la société GAC dispose 44 centres de formation entre Kamsar et Sangarédi.

Pour éviter des accidents mortels à Boké, la société en question a procédé à la formation de 12 jeunes chauffeurs d’engins lourds.

Par ailleurs, GAC est résolument engagée pour la réhabilitation des carrières.

Cette année, elle compte faire autant pour maintenir sa position de force dans sa zone d’intervention.

Mamadouba Camar, correspondant régional Kababachir.com à Boké