Société-Boké: «Débarrasser la ville des ordures ménagères, demande de moyens financier…», le nouveau président de la Délégation Spéciale

Depuis sa prise de fonction la semaine dernière, l’équipe de la nouvelle délégation spéciale (DS) de la Commune urbaine de Boké, par manque de moyens financiers, dit-on, traine le pas pour affronter les tas d’immondices qui déjà, jonchent les chaussées par endroit.

Au micro de notre reporter, son président, Ibrahima Barry a déclaré:

« Débarrasser la ville de Boké en saison hivernale, faire face au curage des caniveaux pour l’écoulement facile des ordures ménagères et les eaux de ruissellement, nécessite les moyens matériels et financiers. Dans cette opération, nous avons intimement besoin d’impliquer les structures de jeunesse et femme qui nous accompagnent.

Mais le problème crucial de la Mairie de Boké, c’est comment remettre les installations pour avoir du courant électrique, remplacer les vitres et engager la rénovation du bureau de l’Etat civil où, tout a été incendié par les manifestants au mois d’avril dernier…»

Déjà, a informé M. Barry, «Nous entendons tendre la main à la Société United Mining Supply (UMS) qui a manifesté récemment, sa volonté d’accompagner la Commune dans sa mission…»

On verra bien…

Mamadouba Camara, correspondant régional Kababachir.com à Boké