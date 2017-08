Siaka Barry vu par le GRUP : «Un ministre qui a un bilan »

Alors que des voix s’élèvent pour dénoncer le départ précipité du ministre Siaka Barry, mais surtout s’ériger contre son remplaçant – Bantama Sow -, le parti de Papa Koly Kourouma apprécie à juste titre, le passage du ministre dégommé. Pour le porte-parole de ce parti allié à l’opposition républicaine, Siaka Barry est « Un ministre qui a un bilan ». Ahmed Kourouma précise au passage qu’il n’a rien contre les autres promus, mais, celui débarqué des Sports et du Patrimoine historique a laissé des traces.

Pour certains en tout cas, Siaka Barry est le ministre le plus chanceux qui le Département n’ait jamais eu. Pour illustration : des médailles et autres titres honorifiques estampillés Guinée. Sans compter sur les performances du Syli Jr et Sénior, la réussite de la capitale mondiale du livre, etc. Pour d’autres, Alpha Condé ne veut pas des ministres qui se battent pour le développement du pays, mais promeut l’incompétence et le militantisme.

Le ministre dégommé lui lance un appel sur sa page Facebook : « Aux jeunes de Guinée, vous qui m’avez soutenu durant ces 20 mois dans notre belle aventure de renaissance culturelle et sportive, je vous dis que le combat continue contre vents et marées et cela même en dehors d’un gouvernement. Merci à la jeunesse combattante de Guinée pour ces beaux moments de collaboration et même de complicité que nous avons passés ensemble. Vous trouverez désormais en face de vous le simple citoyen Siaka Barry engagé plus que jamais dans le combat pour une jeunesse guinéenne épanouie, solidaire et révolutionnaire. »

C’est donc tant mieux.

Jeanne Fofana, Kababachir.com