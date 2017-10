Siaka Barry, ex ministre, joue et perd

Il avait rêvé secrètement, en sa qualité de nouveau paria du RPG de rebondir, suite à un bout de phrase de Dalein Diallo, qualifiant la Guinée d’un Etat sauvage. Mais, très vite, Siaka Barry – c’est de lui qu’il s’agit – s’est mis le doigt dans l’œil. Cet opportuniste qui cherchait une certaine virginité joue et perd.

On s’en est rendu compte après qu’il a été chassé de Siguiri, à l’occasion de la commémoration du 59è anniversaire de l’indépendance de la Guinée. Siaka a raté le coche et la citation qu’il lance à Dalein lui est également valable : «La démocratie c’est aussi le droit institutionnel de dire des bêtises. » Siaka Barry est sorti des bois et, dans une diatribe avait dénoncé ces «sorties aussi hasardeuses que dangereuses du maitre-à-penser et tout-puissant gourou de l’UFDG, M. Cellou Dalein Diallo, (…) afin d’assouvir une boulimie gargantuesque du pouvoir qui devient si pressante chez lui. Quel paradoxe, quelle outrecuidance ! »

Siaka estimait qu’en insultant ainsi Dalein Diallo, cela devrait être le bon chemin pour être repris dans le gouvernement ou jouir d’une autre promotion, ailleurs. Pour lui, la Guinée n’est pas « un pays de sauvage », comme le prétend Dalein. Aux dernières nouvelles, l’ex ministre macronien réfléchit sur une autre stratégie pour se faire absoudre.

Jeanne Fofana, Kababachir.com