Show-biz : Le concert de DAVIDO reporté

Initialement prévu ce dimanche 15 octobre, le concert de l’artiste Nigerian, Davido et des deux frères guinéens Soul Bangs, Oudy 1er , a reporté pour le 22 octobre prochain.

Sur els raisons du report, les organisateurs parlent d’un cas de force majeure :

« L’équipe managériale de Davido en commun accord les productions Tidiane World Music, MS COM, sponsors et partenaires de l’événement ont décidé de reporter ce méga concert pour le dimanche 22 octobre 2017 à l’esplanade du palais du peuple », rappelle Tidiane Soumah, Directeur General des productions Tidiane Word Music et ses partenaires, dans un communiqué rendu public la veille

Toutefois, ajoute-on, « Toutes les dispositions organisationnelles, sécuritaires et logistiques sont déjà prises pour offrir au public guinéen un spectacle haut de gamme avec une puissance sonore de plus de 30.000watts. »

Selon les organisateurs, Davido se présentera à Conakry 19 octobre pour rassurer les guinéens de la tenue de son spectacle sur l’esplanade de Palais du peuple. Puis, il se rendra le 21 en Sierra Léone pour un autre concert avant de revenir à Conakry pour remplir son contrat le 22 octobre.

Alexis Lamah, Kababachir.com