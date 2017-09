Semaine nationale de la citoyenneté 2017: le Ministre DIABY demande un budget de plus de 8 milliards et demi de francs guinéens

Le chef du département de la Citoyenneté a défendu ce vendredi 15 septembre lors d’un conseil extraordinaire des ministres le projet d’organisation de la 2ème édition de la SENACIP, Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix. Elle est prévue du 1er au 7 novembre. « Le citoyen dans la construction de la Nation », c’est le thème retenu cette fois tandis le slogan est : « Un Peuple – Une Volonté – Une Nation »

Consolider la démocratie, l’Etat de droit et la culture de la paix, Promouvoir une citoyenneté responsable pour forger la culture du civisme et de la tolérance chez nos compatriotes et renforcer notre idéal national, sensibiliser la population sur les valeurs cardinales du savoir-vivre ensemble, du respect réciproque, du respect des lois, des institutions et des droits et libertés des citoyens, renforcer la prise de conscience de chacun sur l’importance stratégique de la citoyenneté et de la paix pour la construction d’une Nation démocratique, le développement socio-économique de la Guinée dans un environnement de paix sociale, voilà entre autres objectifs de l’initiative, selon Kalifa Gassama DIABY qui s’est exprimé devant ses collègues réunis autour du président CONDE.

Cette année le budget s’élève à 8 milliards 503 millions 500 mille francs guinées. Dans ses recommandations, le Ministre a sollicité du Conseil la mise à disposition du budget de la SENACIP 2017, la validation de la thématique de cette année, par un décret, la création de deux prix nationaux du civisme et de la paix, par un décret, l’acceptation de la mise en place des parrainages des préfectures par les ministres, le baptême des places publiques et l’implication des départements spécifiques concernés. L’initiative a finalement bénéficié du soutien du conseil des ministres.

Oumar Rafiou DIALLO, Kababachir.com