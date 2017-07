Sékouba Savané à la tête de la RTG : des défis énormes sur le chemin

Il sort de nulle part pour remplacer un professionnel de l’audio, débarqué puis ramené à la RTG. Yamoussa Sidibé s’en va pour d’autres fonctions comme le dit le décret. Sékouba Savané vient à sa place.

Deux hommes aux parcours vraiment différents : l’un, pharmacien de profession est issu du privé, notamment des rédactions de L’Indépendant et du Lynx, en qualité de journaliste, de rédacteur en chef. Pas plus. Le second est un fruit de Manéah, enseignant à la Faculté des lettres et sciences humaines, écrivain et grand présentateur du JT. Il ne connait que l’audiovisuel. Sékouba Savané vient ainsi hériter d’une RTG malade de ses équipements, malade de son personnel et malade de sa cohésion.

Yamoussa Sidibé a innové en apportant du sang neuf à travers l’intégration et la responsabilisation des jeunes. Le JT est devenu attrayant. Du moins, par rapport à des années passées. Mais, la télévision et la radio nationale sont loin d’être compétitives. Les signaux ne sont pas parfois reçus sur tout le territoire national. La RTG reste ce panier à crabes. On se fait du mal en s’amusant. La façon dont le décret a été introduit au cours du journal TV en dit long sur les coups bas de la boite. Le départ de Yamoussa et tant d’autres hauts responsables en sont une parfaite illustration. Certains voient dans la promotion de Savané, une touche de Tibou Kamara. Soit !

Ce qui est évident, le décret rendu public dans la soirée de ce mercredi 11 juillet 2017 fait encore jaser à la RTG. On ne sait pas comment Savané s’y prendra, alors qu’il n’a jamais géré un tel gros morceau de sa carrière de journaliste. Mais, quand on est dans les sillages du pouvoir, il n y a jamais de surprises. En bien tout comme en mal.

Bienvenue quand à Sékouba Savané.

Jeanne Fofana, kababachir.com