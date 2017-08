La Secrétaire générale de la FIFA à Conakry ‘’L’objectif de ma visite en Guinée…’’

La Secrétaire générale de la FIFA est arrivée à Conakry lundi après-midi pour une visite de 72 heures.

En provenance d’Abidjan, Fatma Samoura, qui a été accueillie a sa descente d’avion par Antonio Souaré, président de la Feguifoot, y séjournera jusqu’au mercredi.

« L’objectif de ma visite en Guinée, c’est d’abord répondre à une invitation du président Souaré Antonio. Et également renouveler mes amitiés au monde du football guinéen mais surtout retrouver mes racines puisque j’ai servi en Guinée comme la représentante du PAM en 2009 et 2010. Et surtout c’est le pays d’origine de mon mari » a-t-elle déclarée à la presse.

Au cours de son séjour, la secrétaire générale de la FIFA envisage de visiter certaines infrastructures sportives dont le centre sportif et loisirs de Yorokogui à Dubreka.

Ancienne représentante de PAM en Guinée entre 2009 et 2010m Fatma Samoura, entend explorer le terrain pour voir dans conditions son institution pourrait appuyer la Guinée dans la réalisation des infrastructures sportives.

«Je voulais en profiter pour discuter du développement africain et du football guinéen en particulier. Et puis voir dans quelle mesure à travers son programme de financement de développement on pouvait aider la Guinée à développer ses infrastructures et à être une nation non seulement pourvoyeuse de joueur mais également qui peut organiser des compétions au plus haut niveau »m a –t-elle dit.

Avant de quitter Conakry, Fatma Samoura animera une conférence de presse.

Alexis Lamah, Kababachir.com