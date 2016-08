Scandale autour du Pèlerinage des Guinéens

Incroyable, mais vrai. Depuis deux ans déjà, les Guinéens étaient empêchés, pour cause d’Ebola, d’effectuer le Pèlerinage à la Mecque.

Alors que l’enthousiasme est à son comble, cette année, en raison de l’autorisation des Guinéens à se rendre aux Lieux Saints de l’Islam, voilà que l’amateurisme indescriptible et la fourberie de nos autorités, à tous les niveaux, viennent plonger des dizaines de familles dans le désarroi via le blocage à Conakry de plusieurs candidats au pèlerinage bien que ces derniers soient totalement en règle.

Que se passe-t-il exactement? Nombre de Guinéens risquent fort de voir leur rêve se transformer en cauchemar. Et, pour cause. En fait, les quotas de candidats au pèlerinage fixés par les autorités saoudiennes au bénéfice des pays sont inviolables cette année, en raison des différents drames enregistrés avant et lors du dernier pèlerinage.

Or, les autorités guinéennes sont déjà vaccinées au virus de la magouille et de la malhonnêteté. C’est ainsi qu’elles se sont remplies les poches en inscrivant des étrangers, n’ayant pas eu de places dans leurs pays qui sont voisins à la Guinée, contre de fortes sommes de devises étrangères, au préjudice des vrais Guinéens, espérant que des négociations diplomatiques pouvaient permettre de gonfler le quota accordé à notre pays pour compenser les deux années passées sans pèlerins guinéens à la Mecque.

Pendant que les négociations sont en cours, avec l’implication personnelle de Monsieur Alpha Condé, on fait croire aux Pèlerins Guinéens restés provisoirement sur le quai que l’octroi de leurs visas a connu un léger retard qui pourrait se débloquer entre dimanche et lundi. C’est le temps pour nos gouvernants d’intensifier et d’activer les prises de contacts avec les autorités saoudiennes, pour tenter de réparer leur forfaiture.

Toujours est-il que nos autorités se sont bien arrangées pour faire voyager les étrangers bénéficiant de leur protection conditionnelle dans les tous premiers convois. Nous y reviendrons.

Mandian SIDIBE