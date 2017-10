Scandale à la feguifoot : la Guinée risque gros auprès de la fifa !

On ne sait pas jusqu’où ira le rapport d’audit controversé concocté par Antonio Souaré à l’encontre de certains hauts cadres de la FEGUIFOOT. Ce qui est évident, il joue gros et la Guinée risque gros.

Super V, un des incriminés dans le rapport, apparemment très serein démonte le rapport et dénonce son contenu et le manque de professionnalisme qui l’accompagne. Avant de vouer aux gémonies Antonio Souaré : « très cynique, il est d’un cynisme froid indescriptible, il marche sur des innocentes personnes pour se faire de la place au soleil. C’est un extraterrestre, sa méchanceté sera payée ici-bas. » Cette description de l’homme devrait trancher sur ce que le nouveau patron semble représenter. Dans l’imaginaire guinéen, c’est homme calme, pondéré, effacé et loyal. Mais, selon toute vraisemblance, Antonio et tout sauf humain ( ?). Soit !

Bien des Guinéens craignent une possible suspension par les instances internationales du foot. En cause : « Si une convocation de la DPJ ou d’un tribunal de droit commun arrive à la FIFA, c’est la suspension de la Guinée purement et simplement parce que les statuts de la FIFA interdisent l’immixtion d’un Etat dans les affaires du football. Antonio ne connait rien, ne comprend rien», fulmine Super V.

Jeanne Fofana, Kababachir.com